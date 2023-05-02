FETÖ'nün Denizli'deki emniyet yapılanmasına büyük darbe

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgüte üye olma suçundan yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 2 şahıs yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Öte yandan örgüte üye olmaktan haklarında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, emniyet mahrem yapılanmasında sözde imam konumunda olan 1 şüpheli ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişi yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.