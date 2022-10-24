FETÖ'nün güncel finansman yapılanmasına darbe

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen ‘Gazi Turgut Aslan' operasyonu çerçevesinde Denizli'de yakalanan 5 FETÖ üyesinden 3'ü tutuklandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Denizli güncel finansman yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 18 Ekim 2022 günü ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Gazi Turgut Aslan" operasyonu Denizli'de de gerçekleştirildi. Kentte bulunan 5 ayrı adrese yapıla eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda; soruşturmaya konu örgütsel notlar, dijital materyaller, 11 bin 100 TL, 170 Euro, 100 Amerikan doları, 1 adet F serisi Amerikan doları, 1 adet G serisi Amerikan doları ele geçirildi.

“FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.