İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 5 şahıs yakalanarak tutuklandı

Denizli’de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, Bylock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, Bylock kullandığı tespit edilen ve mahrem yapılanmada yer alan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri operasyonlar düzenlendi. Denizli'de öğrenci yapılanmasından Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) ve TSK askeri mahrem yapılanmasında askeri öğrencilerden sorumlu olan ayrıca Bylock kullanıcısı şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonlar kapsamında İzmir Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bylock kullanıcısı şüpheli gözaltına alındı. Yine Ankara ve Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli TEM ekiplerince gözaltına alındı. TSK mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu öğrenilen ve Isparta Yerel İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.