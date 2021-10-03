FETÖ'nün sözde eyalet ablası yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olan sözde eyalet ablası, yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Tem Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ/PDY operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda ekipler, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, iltsaklı kurumlarda öğretmenlik yapan, ByLock kullanan ve sözde eyalet ablası olduğuna dair bilgi bulunan A.Ö.'nün yerini tespit etti. Yapılan titiz çalışmalar sonucu ekipler A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından A.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.