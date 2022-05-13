Fidanlar şehitler ve gaziler anısına toprakla buluşturdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz Dağı Milli Parkı'nda oluşturulan Denizli Şehitleri ve Gazileri Hatıra Ormanında şehitler ve gaziler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tüm Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin iş birliğinde, Honaz Dağı Milli Parkı'nda, Denizlili şehit ve gazilerimizin isim ve hatıralarının yaşatılacağı bir hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra Ormanı'nın fidan dikim törenine; Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Fatih Işık, paydaş kurumlardan yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin aziz ruhlarına okunan dualarla birlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Can suları verildi. Tören, fidan dikiminin ardından hayır ikramları ile sona erdi.

Fidan dikim törenine duygu ve düşüncelerini aktaran PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, şunları kaydetti: “Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden, aziz şehitlerimizin hatıralarının gelecek kuşaklarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olan ormanlarımızda yaşatılacak olmasından dolayı son derece mutluyum. Bu projeyi hayata geçiren başta valiliğimiz olmak üzere paydaş kurumlarımıza Pamukkale Üniversitesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz.”