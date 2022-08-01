Film severler açık hava sinemasında buluşacak

Merkezefendi Belediyesi'nin sinemaseverlere yaz akşamlarında film keyfi yaşatacağı ‘Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği, 2 Ağustos Salı günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendili hemşehrilerimize Karaman Mahallemizde kuracağımız beyaz perde ile film keyfi yaşatacağız” dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine önem veren Merkezefendi Belediyesi, sinemaseverlere film keyfi yaşatacak. ‘Açık Hava Sinema Gecesi' etkinliği Karaman Mahallesi Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek. 2 Ağustos Salı günü saat 21.00'da başlayacak olan sineme gecesinde, unutulmaz anlar yaşanacak. Sinema severleri mahallede bir araya getireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültür ve sanat anlamında Merkezefendi'de projelerimiz devam ediyor. Yaz akşamında hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatmak için Karaman Mahallemizde film gecemizi düzenliyoruz. Daha önce büyük ilgi altında düzenlediğimiz açık hava sinema gecelerine pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yine bu etkinliğimizle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Sinemasever hemşehrilerimizi, birlikte film keyfi yaşamak için etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.