Firmalar kur riskinden korunmak için bilgiye ihtiyaç duyuyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği organizatörlüğünde gerçekleştirilen, “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” konulu panel DENİB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür gerçekleştirdi. Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve yatırım firmalarının konuk olarak katıldığı panelde, Türkiye ekonomosinde gerçekleşen güncel gelişmeler ve kur riskinde korunmanın mali tablolarda gösterimi ile konular değerlendirildi.

“Firmalar kur riskinden korunmak için bilgiye çok ihtiyaç duyuyorlar”

Özel bir yatırım firmasının Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeğenoğlu, “Özellikle son 1-2 senedir kurda yaşanan yoğun dalgalanma sebebiyle, firmalar kur riskinden korunmak için ulaşabilecekleri ürünler hakkında bilgi almaya çok ihtiyaç duyuyorlar. Biz de bu konuda, bu toplantılar serisinde firmaların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Hem ihracatçılar hem ithalatçılar ciddi anlamda kur riskine maruz kalabiliyor. Bunu önlemek için de neler yapılabileceğini biz burada aracı kurumlar olarak firmalara aktarıyoruz. Denizli gibi Anadolu'da ki büyük illeri de gezerek firmaların kur riskinden korunmak için neler yapabileceğini birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

“Kur riskini ve kur riskine karşı nasıl korunacaklarını anlatmaya çalışıyoruz”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Eğitim Müdürlüğü'nden Dr. Gökhan Büyükşengür, “Denizli İhracatçılar Birliği'nde ihracat yapan şirketler için kur riski yönetimi konusunu değerlendiriyoruz. Yıl başında TİM'le yaptığımız protokol çerçevesinde 7 ilde bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 750 katılımcı etkinliklerimize katıldı, bugünkü de dahil olmak üzere. Burada ihracatçıların özellikle kur riskini ve bu kur riskine karşı nasıl korunacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Bizim paydaşlarımızdan Borsa İstanbul ve üyelerimizle bu etkinliklere katılıyoruz. Bugün ki etkinlikte Denizli İhracatçılar Birliği'ne de ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Denizlili sanayicilerin ve ihracatçıların yoğun ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen ve yedincisi Denizli'de düzenlenen panel, soru cevap bölümü ile sona erdi.