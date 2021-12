Fiyat belirsizliği otomobil pazarını boş bıraktı

Denizli'de araç fiyatlarının belirsiz yükselişinin ardından her hafta tıklım tıklım olan otomobil pazarı boş kaldı.

Denizli'de her hafta Pazar günleri kuruluna otomobil pazarı, araç fiyatlarının belirsiz yükselişinin ardından boş kaldı. Bir çok vatandaş araç almak için geldiği pazardan eli boş döndü. Araç sürücüleri bu boşluğun nedenini fiyatların her hafta da artmasına bağlarken, bazıları ise satılan aracın yerini aynı fiyatla doldurmadığını belirtti. Otomobil almak için pazara gelen ve boş manzarayla karşılaşan Hamza Polat, “Bugün araç almak için buraya geldim fakat sayılı şekilde araba var. İnsanlar arabalarını satmakta kararsızlar çünkü her geçen gün fiyatlar artıyor ve bizde araç almakta zorlanıyoruz. Burayı uzun bir süre sonra ilk defa bu kadar boş gördüm. Alcılar var fakat otomobil yok. Araç alamaya gelenler şuanda bulamadığı için gitmeye başladı” dedi.