Fizik tedavi uzmanı hayatını kaybetti

Nevşehir'den Denizli'deki baba ocağına gelen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olan Pınar Atıcı, hayatını kaybetti.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Pınar Atıcı, edinilen bilgilere göre; kısa süreliğine izin alarak memleketi Denizli'deki baba ocağına geldi. Babasıyla aynı mesleği paylaşan Atıcı'dan yakınları kısa bir süre haber almadı. Bir türlü ulaşılamayan Atıcı'nın yaşadığı evinine giden yakınları hareketsiz olduğunu gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, yerde bulunan Atıcı'yı alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Atıcı, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doktorun ölüm haberi, meslektaşları ile sevenlerini yasa boğdu. Atıcı'nın daha öncesinden birkaç kez canına kıymaya çalıştığı ve kendisinin yaşamına son vermeye çalıştığı iddia edildi. Atıcı'nın cenaze namazı yarın saat 12.00'de Servergazi Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığına defnedilecek.

Meslektaşlarından açıklama geldi

Yaşama gözlerini yuman Pınar Atıcı'nın vefatı üzerine Nevşehir Devlet Hastanesi, hastane başhekimi Uzm. Dr. Macit Yalçın yaptığı açıklamada, "Nevşehir Devlet Hastanesi olarak meslektaşımızı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" İfadelerini kullandı.