Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Antalya'da

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri dünya çapında önemli bir yere sahip olan Antalya'daki Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'ne teknik gezi düzenledi.

PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri Antalya Belek'te bulunan, dünya çapında sporcu sağlığı, performansı ve sporcu rehabilitasyon hizmetlerinde önemli bir yeri bulunan Gloria Sports Arena'ya teknik gezi düzenledi. Arenanın bünyesinde bulunan Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'ne gerçekleştirilen teknik gezi kapsamında sporcu fizyoterapisti olarak çalışan ve aynı zamanda PAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı öğrencisi olan Uzman Fizyoterapist Seher Ay, merkezde yürütülen faaliyetleri ve sporcu rehabilitasyonunda uyguladıkları cihazları ve yöntemleri anlattı. Ay, gelecekte spor fizyoterapisti olmak isteyen öğrencilere kendi deneyimlerini aktardı.

Öğrencilere kariyer planlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Ay, merkezin fiziki ve teknik imkanlarını da öğrencilerle paylaşarak profesyonel sporculara ve takımlara hizmet veren, bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi'ni bulundurması sebebiyle dünyada ikinci, Avrupa'da ve Türkiye'de birinci sırada yer alan tesisin 2018 yılında uluslararası standartları ve yüksek kalitesi ile FIMS'in (Uluslararası Spor Hekimliği Federasyonu) dünyadaki 27. yetkin tesisi olarak “Collaborating Centres of Sports Medicine” akreditasyonuna sahip olduğunu belirtti.