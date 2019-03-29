Forum Çamlık nisan ayı boyunca minikleri ağırlayacak

Denizli Forum Çamlık Çocuk Kulübü'nün Nisan ayı programı yine dopdolu. Forum Çamlık, 13-14 Nisan ve 27-28 Nisan hafta sonlarında ise minikleri masal oyun etkinlikleriyle buluşturacak.

Denizli'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık'ın Çocuk Kulübü, minik misafirlerini Nisan ayı boyunca her hafta sonu Eğlenceler Şatosu'nda gerçekleştireceği birbirinden keyifli etkinliklerde ağırlamaya devam edecek. Sahne gösterileri, masal oyunlar, atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlikten ücretsiz yararlanmak isteyen çocuklar, Forum Çamlık'a davetli.

Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, minik misafirlerine nisan ayı boyunca yine birbirinden keyifli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. 6-7 Nisan ve 20-21 Nisan hafta sonlarında çocuklara özel geliştirici atölye çalışmaları hazırlayan Forum Çamlık, 13-14 Nisan ve 27-28 Nisan hafta sonlarında ise minikleri masal oyun etkinlikleriyle buluşturacak. Atölye çalışmalarında hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulacak olan çocuklar, masal oyun konseptiyle sahnelenen oyunlarda da yepyeni bilgileri eğlenceli bir yolla öğrenecek.

Her hafta sonu ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere katılmak isteyen Forum Çamlık ziyaretçisi çocukların, hafta içi günlerde danışma biriminden kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Bugüne kadar binlerce çocuğu hem geliştirici hem eğlenceli Çocuk Kulübü etkinliklerinde ağırlayan Forum Çamlık, hafta sonlarına keyif katmak isteyen minikleri nisan ayı boyunca gerçekleştireceği etkinliklere bekliyor.