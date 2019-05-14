Forum Çamlık'da hafta sonu dolu dolu geçti

Forum Çamlık AVM'de, Anneler Günü kutlamaları kapsamında Pamukkale Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Güler Çelik eşliğinde düzenlenen keçe atölyesi, 12 Mayıs Pazar günü katılımcılarla buluştu. Keçeden kolye ve broş yapımını öğrenen Forum Çamlık ziyaretçileri, annelerine eşi benzeri olmayan el emeği bir hediye hazırlama imkanı buldu. Alışveriş merkezini ziyaret eden annelere hediye edilen güllere, canlı müzik de eşlik etti.

Kağıttan elbiseler dikkat çekti

Forum Çamlık, 11-12 Mayıs da hafta sonunda özel kolej öğrencilerinin eserlerinden oluşan bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide, kağıt katlama sanatıyla hazırlanan 65 eser, Forum Çamlık ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilen sergi açılışında özel bir kolejin korosu da keyifli bir performansa imza attı. Serginin en ilgi çekici bölümü ise yine kağıt katlama sanatıyla yapılan altı kıyafetin, okulun öğrencileri tarafından gerçekleştirilen mini defileyle sergilenmesi oldu.