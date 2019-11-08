Forum Çamlık'ın “Kotunda İyilik Var” projesine destek her geçen gün artıyor

Denizli'de Forum Çamlık AVM tarafından başlatılan “Kotunda İyilik Var” projesi pek çok kurumla yapılan işbirliği sayesinde gittikçe büyüyen bir iyilik hareketine dönüşürken, proje ile doğadan eğitime varana kadar birçok alanda herkese dokunmaya devam ediyor.

Denizli'nin buluşma noktası Forum Çamlık ile Pamukkale Üniversitesinin işbirliği ve pek çok kurum ve Denizlilinin desteği ile gerçekleşen “Kotunda İyilik Var” projesinin ilk etabı 14-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Forum Çamlık misafirlerinin geri dönüşüm için 2 bin adet kot-kanvas pantolon bağışı dileyen herkes için çantaya dönüştürüldü. Proje kapsamında pantolonlardan kalan parçalardan Denizli okullarına hediye edilmek üzere hazırlanan 5 bin adet kalemliğin dikimi de yapıldı. Kalemliklerin içleri kırtasiye malzemeleriyle doldurularak Kasım ayı içinde Denizli okullarına dağıtıma hazır hale getirildi. "Kotunda İyilik Var" projesine destek olan TEMA Vakfı'nın yardımıyla kalemliklerin dağıtımı sırasında okullarda çevre bilinci farkındalığını artırmak için genç TEMA ekibi öğrencilere bilgilendirmede bulunacak.

Forum Çamlık'ın bu iyilik hareketi her geçen gün katlanarak büyümeye devam ederken, geri dönüşümün önemi, çevre duyarlılığı, eğitime verilen destek günü gerçekleştirilen “İyilik Çantaları Atölyesi” ile bir kez daha pekiştirilmiş oldu.

Atölyeye katılan herkes hem kotunu çantaya dönüştürdü hem de TEMA Vakfı'na yapmış olduğu bağışlar ile doğanın gelişimine destek olmak adına TEMA Vakfı'na binlerce fidan bağışı yaptı.