Forum Çamlık'tan anlamlı farkındalık etkinliğine destek

Denizli'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık, 26 Nisan Cuma günü anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen etkinlikte Fahri Akçakoca Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinden oluşan 200 kişilik grup çocuk istismarıyla ilgili pankartlar açtı, çocuk şarkıları eşliğinde konuya dikkat çektikleri bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Öğlen saatlerinde Forum Çamlık'ta buluşan, Fahri Akçakoca Anaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinden oluşan 200 kişilik grup çocuk istismarına dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında çocuklara yabancılara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda çeşitli mesajlar verildi. Çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan pankartları açan öğrenciler, çocuk şarkıları söyledi. Öğrenci velilerinin de katıldığı etkinlik, Forum Çamlık misafirlerinden yoğun ilgi gördü.