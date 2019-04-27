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Forum Çamlık'tan çocuklara özel Onur Erol konseri

Denizli’nin en çok ilgi gören alışveriş merkezlerinden bir olan Forum Çamlık’ta minik misafirler çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol’un konserinde ağırlandı.

Denizli'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezlerinden bir olan Forum Çamlık'ta minik misafirler çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol'un konserinde ağırlandı.



Denizlililerin buluşma noktalarından birisi olan Forum Çamlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında minik misafirlerini Onur Erol'la buluşturdu. 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te başlayan Onur Erol konserinde çocuklar hep beraber şarkılar söyleyip interaktif oyunlarla sosyalleşme imkanı buldu. Çocuklar, konser öncesinde yüz boyama, maske ve rüzgar gülü etkinliklerine de katılarak dopdolu bir gün geçirdi.

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