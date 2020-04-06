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Fransa'dan Haylamaz'a korona virüs geldi

Denizli’de karantinaya alınan Haylamaz Mahallesi’ne korona virüsün Fransa’dan geldiği öğrenildi.

Denizli'de karantinaya alınan Haylamaz Mahallesi'ne korona virüsün Fransa'dan geldiği öğrenildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.


Edinilen bilgilere göre, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi'nde yaşayan G.T. isimli genç kadının korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi karantinaya alındı. G.T.'nin annesinin vefatı üzerine Fransa'da yaşayan abisi ve yengesinin cenaze töreni için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Abisi ve yengesinden enfekte olduğu düşünülen G.T. tedavi ve karantinaya alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mahallede korona virüs vakası yaşanması üzerine Güney Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde ikamet edenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararı aldı. Mahalleye giriş ve çıkışlar ise kapatıldı.

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