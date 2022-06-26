İhlas Haber Ajansı

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Fren yerine gaza bastı, otomobil çaya uçtu

Denizli’nin Çameli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil çaya uçtu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil çaya uçtu.



Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana gelen kazada, köprüyü geçince fren yerine gaza basan araç sürücüsü otomobiliyle Karafilli Çayına uçtu. Kaza ardından sürücü ve yanındaki eşi yara almadan otomobilden çıktı. Gürültünün ardından korkuyla araçta bulunanların yanına giden vatandaşlar, ilk yardımda bulundu. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çaydan kurtarılarak otoparka çekildi.

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