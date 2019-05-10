Freni boşalan kamyonetin gidişini görenler olay anını anlattı

Denizli'nin Honaz ilçesinde sürücüsünün büfeye poşet almak için girdiği sırada, freni boşalan tüp yüklü kamyonet, yokuş aşağı yaklaşık 200 metre gidip bir evin duvarına çarparak durabildi. Kamyonetin yokuş aşağı gidip sürücüsünün de arkasından koşmasını görgü tanıkları anlattı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Honaz ilçesinde yaşandı. Tüp dağıtım firmasında çalışan Atilla Özkaya, kullandığı mutfak tüpü yüklü kamyoneti, yol kenarındaki büfenin önüne park edip büfeye poşet almaya girdi. Bu sırada freni boşalan kamyonet, birden hareket etmeye başladı. Kamyonetin yokuş aşağı hareket ettiğini fark eden Özkaya, kamyonetin peşinden koşmaya başladı. Sürücüsünün peşinden koştuğu kamyonet yolu takip edip, yaklaşık 200 metre giderek, yolda bulunan kavşağın arkasındaki bir evin bahçesine girdi. Ağaçlara ve evin balkonuna çarparak durabilen kamyonet, ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tüplerde gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Tüplerde kaçak olmadığı belirlendi. Devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“200 metre elinde poşetle kamyonetin peşinden koştu”

Olay anı, sürücünün alışveriş için girdiği büfenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Özkaya tüp yüklü kamyonet büfenin önüne park edip alışveriş için büfeye giriyor. Sonrasında park halindeki kamyonet birden hareket etmeye başlıyor ve Özkaya büfeden çıkıp yokuş aşağı ilerleyen kamyonetin peşinden koşuyor. Kamyonetin ardından metrelerce koşan sürücü gözden kayboluyor. Görüntülerde ayrıca, Özkaya'nın girdiği büfeden aldığı poşeti kamyonetin peşinden koşarken elinden bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

“Bir anda hareket etti, arkadaş koştu ama yetişemedi”

Olayı gören büfe sahibi Özkan Saban, sürücünün alışveriş yaptığı sırada kamyonetin hareket etmeye başladığını ve sürücünün kamyonetin arkasından koştuğunu ifade ederek, “kardeşimiz geldi kamyonetini büfenin önüne park edip benden bir tane poşet istedi. Ben poşeti verdiğim anda arkadaş baktı i kamyonet gidiyor. Arkasından koşturmaya başladı, kamyonet de kaldırımlara çıktı sonra indi. Kamyonet sonrasında karşıdaki binaya vurdu, arkadaşımız yetişemedi.

“İki dakika sonra okul zili çaldı, facia olabilirdi”

Saban, olay anından iki dakika sonra yan tarafta bulunan okulun zilinin çaldığını belirterek, “Biz de çıktık baktık, arkadaş koşturuyordu yapacak bir şey kalmadı. Araç hızlanmıştı baya uzağa gitmişti. Olaydan 2-3 dakika sonra yan tarafta bulunan okulun zili çaldı. Okul zili öncesinde çalsa facia olurdu, büyük bir facia engellendi. Çünkü öğrenciler kaldırımdan yürüyor” diye konuştu.