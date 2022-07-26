Denizli'nin Çivril ilçesinde yokuş aşağıya inerken freni patlayan kamyondan fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Sürüklenerek karşı şeride geçen ve beton bariyerleri paramparça eden kamyonun, başka araçlara çarpmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, öğle saatlerinde Denizli - Çivril karayolu Zıpır Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Denizli istikametine seyir hainde olan Hasan Hüseyin Çalkın (46) idaresindeki 09 EV 074 plakalı kamyon, Çivril ilçesini geçip Zıpır Rampasından inişe geçtiği sırada freni boşladı. Sürücü, hızlanarak yokuş aşağıya inmeye başlaya kamyonun başka araçlara çarpmaması için büyük bir mücadele verdi. Orta refüjdeki beton bariyerleri paramparça eden kamyon, karşı şeride geçerek devrildi. Sürüklenmeye devam eden kamyondan fırlayan sürücü Çalkın, araçtan metrelerce fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Bir süre sürüklenerek yolun ortasındaki refüjde ters dönen kamyonun, yoldan geçen diğer araçlara çarpmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından, sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen kamyonun çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.