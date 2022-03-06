Fuarda Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne yoğun ilgi

Denizli'de bir fuara sağlık desteği veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Özel Denizli Tekden Hastanesi olarak yıllardır büyük bir özveri ile yer aldığımız fuara bu yıl da sağlık desteği vermekten dolayı mutluyuz. Ambulans ve sağlık ekibimizle binlerce ziyaretçinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarında yanında olarak katkıda bulunduk” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'ye fuar için gelen sektör temsilcileri fuarda buluştu. Pandemiden dolayı 2 yıldır ertelenen fuar bu yıl Denizli'den ve çevre illerden gelen ziyaretçilerine kapılarını açtı. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan fuara çok sayıda firma katılım sağladı. Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'den ziyaretçilerin geldiği fuarda birçok firma yer aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayan Özel Denizli Tekden Hastanesi sağlık desteği için fuar alanında ziyaretçilerini ağırladı.

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık desteği verdiğimiz için mutluyuz”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen fuar, bu yıl birçok firmanın katılımıyla gerçekleşti. Biz de Özel Denizli Tekden Hastanesi olarak yıllardır büyük bir özveri ile yer aldığımız fuara bu yıl da sağlık desteği vermekten dolayı mutluyuz. 17 yıldır olduğu gibi bu yıl da geleneğimizi bozmadan fuar alanındayız. Ambulans ve sağlık ekibimizle binlerce ziyaretçinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarında yanında olarak katkıda bulunduk. Denizli'den ve birçok ilden fuara gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi vardı. Biz de Denizli Tekden Hastanesi olarak beş gün boyunca burada yer alarak sağlık desteğinde bulunduk. Gelen ziyaretçilerimize sağlık desteği verirken standımıza gelen ziyaretçiler, eskimeyen dostlar ve Denizli'nin önemli iş insanlarıyla sohbet etme imkanı da bulduk. Buraya gelen ziyaretçilerimizden aldığımız enerji gerçekten çok güzeldi. Denizli'den ve çevre illerden gelen hastalarımıza, tam donanımlı tıbbi cihazlarımızla, birbirinden tecrübeli akademisyen ve uzman hekim kadromuzla 20 yıldır şifa olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Hastanemizin hem Denizli'de hem de çevre illerde biliniyor olması bizleri çok mutlu etti. Fuara gelen ziyaretçilerimizden hastanemiz ile ilgili genel intibanın iyi olduğunu gördük. Fuar boyunca yoğun ilgi gösteren misafirlerimize, ziyarete gelerek bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.