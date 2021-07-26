Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 2 kişiye bin 720 TL para cezası

Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 2 kişiye bin 720 TL, kumar oynayan 12 kişiye ise 16 bin 032 TL para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 19 ile 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 252 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde 1 kadının fuhuş yaptığı tespit edilirken, yakalanan 2 kişiye ise toplamada bin 720 TL idari para cezası uygulandı. 2 farklı adrese daha operasyon yapan ekipler 3 kişiye kumar oynama için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılırken, 12 şahsa ise kumar oynamaktan 16 bin 032 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, 97 işyeri kontrol edilerek 681 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.