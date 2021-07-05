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Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 851 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran ile 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 851 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 apartta bir kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari yaptırım cezası uygulandı.


Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 115 apart dairesi kontrol edilerek 2 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 19 bin 664 TL idari para cezası uygulandı.

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