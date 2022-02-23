Fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı

Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan 1 şahıs tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri ve Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü yabancı uyruklu kadınlara yer temin etmek suretiyle fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli ve fuhuş yaptıkları tespit edilen biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın yakalandı. Operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı. İfadelerin ardından, yakalanan kadınlarla ilgili olarak gerekli idari işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadın ise deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

“Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.