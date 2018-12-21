Futbol gözlemcileri Merkezefendi'de bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen ‘Gözlemci Eğitim Semineri' Merkezefendi Belediyesi Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve her gün yüzlerce Merkezefendili'nin ücretsiz bir şekilde spor faaliyetlerinden yararlandığı Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, spor camiasının en önemli toplantılarına da ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda futbolun yakından tanıdığı hakemlerini ağırlayan spor eğitim merkezi bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen ‘Gözlemci Eğitim Semineri'ne kapılarını açtı. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bölge gözlemci eğitim semineri için futbol gözlemcileri spor eğitim merkezinde bir araya geldi. Eski hakem Sebahattin Şahin'in verdiği seminere 5 ilden birçok futbol gözlemcisi katılırken, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, misafirlerinden tam not aldı.