Futbol kulüplerinin başlattığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topluyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın ilk cümlesini paylaşan Samsunspor'a destek, Altay Spor, Göztepe ve Denizlispor Kulübü'nden gelerek devam etti.

Kulüplerin paylaşımları sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Cumhuriyet Beyramı'nın 97'inci yıldönümü dolasıyla TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım ile etkinlik başlattı. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasının ilk cümlesi olan, "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!" paylaşımında bulunarak sonuna Altay Spor Kulübünü ekledi. Altay Spor'da, "Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak" yazarak gönderiye Göztepe'yi ekledi. Göztepe "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak" paylaşımında bulunarak Denizlispor'u ekledi.

Denizlispor Kulübü'de etkinliğe katılarak, "O benimdir, o benim milletimindir ancak" yazarak destek olarak Yeni Malatyaspor'u ekledi. Kısa süre içerisinde de destek vererek paylaşımda bulunan diğer takımlar İstiklal Marşı zincirini bozmadan devam ettirmeye başladı. Futbol kulüplerinin paylaşımları kısa zamanda birçok beğeni ve paylaşım alarak sosyal medyada gündeme geldi.