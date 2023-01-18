Futbol turnuvasında dereye giren okullar ödüllendirildi

Akkonak Futbol Stadında oynanan müsabakaların sonunda düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Okul Sporları Futbol Müsabakalarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Dereceye giren okulların Denizli'yi Temsil edeceği maçlar Akkonak Stadında oynandı. Yıldız Kızlar Şampiyonu Atatürk Ortaokulu olurken, Yıldız Erkeklerde Sıdıka Çalışkan Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile şampiyonlara madalyalarını ve kupalarını takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, geleceğin milli takım oyuncularının küçük yaşlarda alınan spor eğitimi ile doğrudan ilgili olduğunu belirtti. Sakatlık olmadan güzel müsabakaları geçmesinden duydukları mutluluğu ifade eden İlman, ailelere öğretmen ve antrenörlere teşekkür ederken müsabakalara katılan sporcuları tebrik etti.