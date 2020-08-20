İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolculuk ve teknik direktörlük yaptığı takımdan istifa etti

Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki’yi takımın başına getiren Denizlispor’da, eski Teknik Direktör Levent Kartop istifa etti.

Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki'yi takımın başına getiren Denizlispor'da, eski Teknik Direktör Levent Kartop istifa etti.


Denizlispor formasını uzun yıllar boyunca futbolcu olarak giyen, ardından antrenörlük görevi de üstlenen Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından sezonu Teknik Direktör olarak tamamlayan Levent Kartop, Robert Prosenicki'nin, teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.


Kartop, yaptığı paylaşımda, “Doğup büyüdüğüm, taraftarlığından futbolculuğuna ve en son olarak da teknik direktörlüğüne kadar görev yaptığım Denizlispor'umuzdan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Herkesten Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Yeni sezonda Denizlispor'umuza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.