Galatasaray, Denizlispor maçında konuşulan isim kaleci Abdülkadir Sünger

Tur Galatasaray, Denizlispor maçında 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, maçta sergilediği performansından dolayı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Tur maçında Denizlispor'u konuk eden Galatasaray maçında yoğun bir performans sergileyen 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, adeta fırtına estirdi. Maçın 120 dakikasında tam 18 kurtarış gerçekleştiren 21 yaşındaki Sünger, performansıyla büyük ses getirdi. Sosyal medya en çok konuşulan isim haline gelen Sünger, geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın averajla kazanması gereken bir maçta Emre Akbaba'nın penaltısını kurtararak, skora engel olmuştu. Turu'nda Galatasaray, Denizlispor maçına Abdülkadir Sünger damga vurarak maç sonunda açıklama yaptı. Sünger, “Çok güzel bir atmosfer vardı ve kazanmamız gerekliydi. Kupa maçına geldik artık izine çıkacağız. Buradan mutlu dönmek istiyorduk, o da oldu. Kendimde iyi oynadığımı düşünüyorum. 2. Yarı başlarken hızlı 2 gol yedik. Sonrasında ise toparlanmaya başladık ve son dakika attık. 90+6'da penaltılara gittiğimizde ise zaten ben kendim ‘bu benim penaltılarım' dedim. Ondan sonrada sonunda kazandık. Penaltılara gittiğimizde, açıkçası ben penaltılarda biraz daha iyiyim kendime güveniyorum bu konuda o yüzden bizim penaltılarda ‘aldık artık' dedim. 4'üncü penaltıyı bana attırdı hoca, çok teşekkür ederim kendisine de bir tanede kurtardım zaten çok mutluyuz bu durumdan” dedi.

Sosyal medyada en çok yazılan sözler ise şöyle; “18 kurtarış. Abdülkadir Sünger şüphesiz maçın adamı. Yolun açık olsun.”, “Abdülkadir sünger bir şehrin tüm umudu”, “Başta maçın adamı olan 2000 doğumlu kaleci Abdülkadir Sünger olmak üzere eksikleri olmasına rağmen Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'u tebrik ederim. Helal olsun, hak ettiniz.”, “Adam penaltıyı gole çevirdi döndü kaleye geçti penaltıyı kurtardı. Galatasaray'ı eledi. Tek başına takım Abdülkadir Sünger.” şeklinde oldu.