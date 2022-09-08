Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan'a selam yolladı

Milli takım ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün, merhum anneannesinin memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine selam yollladı.

Milli takım ve Galatasaray'ın yetenekli genç futbolcusu Yunus Akgün, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yoğun idman ve maç çalışmaları nedeniyle uzun zamandır merhum anneannesi Fethiye Akbaş'ın memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine gelemeyen Akgün, ata toprağı olan ilçeye selam gönderdi.

Akgün, hemşerileriyle bir araya gelmek için ilk fırsatta Buldan'a gideceğini dile getirerek “Buldan'ın ben de ayrı bir yeri var. Buldan'da çok güzel anılarım var. Rahmetli anneannemin memleketi olan Buldan'ı yakın bir zamanda ziyaret etmek istiyorum. Hem özlem gidermek hem de akrabalarım ve hemşerilerimle bir araya gelmek için ilk fırsatta Buldan'a geleceğim. Güzel Buldan'ımıza selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum” dedi.

Öte yandan yıldız futbolcunun babası Erol ve annesi Lütfiye Akgün çiftinin, birkaç ay önce Buldan'ı ziyaret ettikleri öğrenildi.