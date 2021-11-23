Galericiler sitesi esnafından şehir içinde kalan meslektaşlarına çağrı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2 yıl önce şehir dışında kurulan siteye taşınan oto galericiler, kanuni düzenlemeye rağmen geçen sürede şehir içinde faaliyet göstermeye devam eden meslektaşlarına çağrı yaptı.

Denizli'de 23 Kasım 2019'da resmi açılışı yapılan Otonomi Galericiler Sitesi Yönetimi, düzenledikleri basın toplantısıyla geçen 2 yıla ve kanuni düzenlemeye rağmen şehir içinde faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarına toplu siteye taşınma çağrılarını yineledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Berzan Taşer, yaptığı açıklamada; “Resmi Gazetede de yayınlanan kanun gereği, şehir içerisinde 2. el araç alım satımı yapılması yasaklanmıştı. Bu işi yapan arkadaşlarımızın siteleşmesi gerektiği artık kanunen yer alan bir gerçeklik. Bizler bu siteleşme kararının alınmasıyla kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek adına elimizi taşın altına koyarak tüm meslektaşlarımızla birlikte bir rüyayı gerçekleştirdik ve şu an bu rüya, içerisinde bulunan 162 işletmeyle bir gerçeğe dönüştü. Yaklaşık yüz dönümlük arazi üzerinde yaptığımız bu tesis,

Ege'de 1., Türkiye'de ise 2. sırada. Şehir içerisinde bulunan meslektaşlarımıza da seslenmek istiyorum; bizler sizlerin yanında olmaya hazırız. Arzu ederseniz bizim çatımız altında, isterseniz başka bir siteleşmede sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Gelin sektörümüzü en iyi şekilde beraber temsil edelim. Gelin Denizli'nin daha güzel bir şehir olması yolunda hep beraber ortak akıl ile yol alalım” dedi.

Herkes galerici oldu

2'inci el otomobil sektörünün gelişmesiyle birlikte bu işe meraklıların arttığına dikkat çeken Taşer, “Dünyadaki ekonomik gelişmelerden direk olarak etkilenen bir sektörüz. Sektörün yıldızı parlayınca müteahhidinden dişçisine, kiralamacından otoparkçıya herkes alım satım yapar hale geldi. Denizli şehir merkezinde 100'ün üzerinde galerici olduğu iddia ediliyor ancak biz bunun sektöre kayanlar yani şartlar normale döndüğünde kendi işine geri dönenler çıkılınca gerçek galericilerin 50 – 60 civarında olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 2'inci el oto işine gireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. 1 kişinin kanunen yılda 3 adet araç alım satım hakkı var. Bazı kişiler vekaletlerle daha fazla alım satım yapıyor. Bunların hepsi denetim altında. Yüklü cezalar da geliyor” diye konuştu.