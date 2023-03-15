Galibiyeti unutan Yeşil Çınar, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Grup 19. haftasında deplasmanda Aydın Yıldızspor ile karşılaşacak olan Yeşil Çınarspor, bu maça galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Bir türlü galibiyet alamayan ve istediği çıkışı yakalayamayan Yeşil Çınarspor küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ligin sona ermesine 8 hafta kala alt sıralardan kurtulmak ve ligde kalma mücadelesi veren Yeşil Çınarspor Aydın Yıldızspor maçını çıkış maçı olarak görüyor. Denizli Şirinköy Stadı'nda Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ, nezaretinde ilk idmanını yapan yeşil beyazlılarda moraller yerinde. Haftanın ilk antrenmanında; uzun ısınma, 5-2, orta tempolu pas drili ve tempolu yarı saha oyunu çalışan Yeşil Çınarspor da hedef 3 puan oldu. 18. haftada oynanan Tire 2021 FK maçını değerlendiren yeşil beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Mustafa Altındağ kazanmak istediklerini belirterek “Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Olmadı değerlendiremedik. Rakibe de pozisyon vermedik. Sonuçta berabere kaldık ama oynanan oyundan memnunum” dedi.

“Dışarıda hiç galibiyet alamamıştık"

"Bu hafta Aydın Yıldızspor ile karşılaşacağız" diyen Teknik Sorumlu Altındağ, “Bizim açımızdan çok önemli. Dönüm noktası olabilecek bir maç. İlk yarıda ilk galibiyetimizi Aydın Yıldızspor karşısında almıştık. Dışarıda hiç galibiyet alamamıştık. Ama bu hafta Aydın'a kazanmak için gideceğiz. Oradan en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum. Futbolcularıma güveniyorum. İyi çalışıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımız da maça iyi odaklanıyorlar. Takım olarak da iyi bir hava yakaladık. İnşallah bu hafta iyi bir çıkış yapacağız” ifadelerini kullandı.