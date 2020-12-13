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Gardiyanla komşuları arasında ‘Neden baktın?' kavgası: 3 yaralı

Denizli’de güvercinlerini beslediği arsasına giden gardiyan ile kendisine ‘Neden baktın?’ diyen komşuları arasında kavga çıktı.

Denizli'de güvercinlerini beslediği arsasına giden gardiyan ile kendisine ‘Neden baktın?' diyen komşuları arasında kavga çıktı. Komşularının gardiyanın belindeki beylik tabancasını alarak havaya ateş ettiği olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı.


Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri T., güvercinlerini beslemek için kendisine ait olan arsaya gitti. Nuri T., ile daha önceden de aralarında husumet olduğu öğrenilen Nuri G. ve Murat A.'nın ‘Neden baktın?' demesi üzerine tartışmaya başladılar. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine birbirlerine saldırmaya başladılar. Arbede sırasında şahıslardan biri Nuri T.'ye ait olan beylik tabancasını belinden alarak havaya ateş etti. Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise bir yandan kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Nuri T., Nuri G., ve Murat A., ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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