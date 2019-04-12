Gazeteciler organlarını bağışladı

Denizli'de çeşitli kurumlarda görev yapan 21 basın mensubu, İl Sağlık Müdürlüğü'nün organ bağışına farkındalık oluşturmak için başlattığı “Her Bağış Yeni Bir Hayat” projesine destek olmak için organlarını bağışladı. Başlatılan kampanya ile kentte 1 ay içerinde 2 bin kişinin organ bağışında bulunduğu bildirildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. İL Müdürlüğü tarafından başlatılan “Her Bağış Yeni Bir Hayat” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Öztürk, kentte son bir ayda kampanya ile 2 bin kişinin organ bağışında bulunduğunu belirtti. Toplantıya katılan 21 basın mensubu, kampanyaya destek olmak ve organ bağışına farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

“Geçtiğimiz yıl 250 bağış yapılmıştı”

Geçtiğimiz yıl kentte 250 kişinin organ bağışında bulunduğunu ancak başlatılan kampanya ile bir ayda 2 bin sayısına ulaştıklarını aktarana Öztürk, “Biz İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlıyız. Geçtiğimiz yıl içerisinde İzmir'de koordinasyon merkezine 25 bin civarında bağış gerçekleşti. Bunun 15 bin kadarı İzmir'de, yaklaşık 5 bini Aydın'da, Denizli'de ise 250 bağış gerçekleşti. Bu da bizim vatandaşlara ulaşamadığımızı ve bu sorunu anlatamadığımızı gösteriyordu o yüzden böyle bir kampanya başlattık. Kampanya başladığından beri geçen bir aylık sürede 2 bine ulaşmış bulunuyoruz. Bunun çok daha iyisini yapabiliriz, hedefimiz yüksek” dedi.

“15 beyin ölümünden 10'unun organları bağışlandı”

Öztürk, Denizli'de son 3 ayda 15 beyin ölümünün gerçekleştiğini ve bunların 10'unda organ bağışında bulunulduğunu belirterek, “Biz üniversite, özel ve kamu hastaneleriyle birlikte çalışıyoruz. İyi bir yoğun bakım takibiyle beyin ölümü tespitinin sağlanması ve beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin yakınlarının da organ bağışına ikna edilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son 3 ayda 15 beyin ölümü tespit edildi, bunun 10 tanesinde organ bağıyı gerçekleşti” dedi.