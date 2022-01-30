Gaziantep'te babasını öldüren genç kız, cezasının onanması ardından Denizli'de yakalandı

Gaziantep'te 7 yıl önce annesini dövmesi sonucu babasını öldüren ve 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan genç kız, bir üst mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın bozulması ardından Denizli'nin Honaz ilçesinde yeri tespit edilen genç kız, JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 05 Aralık 2015 tarihinde Gaziantep'in Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana gelmişti. Şehit Mehmet Güzel Sokak'ta ailesiyle oturan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mustafa D., ismi öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa D., eşini dövdü. İddiaya göre annesinin darp edildiğini gören Yaren H., evdeki av tüfeğini alıp babası Mustafa D.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanınca yere yığılan Mustafa D., olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mustafa D.'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Genç kız ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Cezası 18 yıldan 10 yıla düşürüldü

İşlemlerin ardından annesini döven babasını engellemek amacıyla av tüfeği ile öldüren Yaran H. (23), 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Geçen süre zarfından yerel mahkemece beraat edilen ve bir üst mahkemece tarafından karar bozularak cezası 18 yıldan 10 yıla düşürülen Yaren H. için tekrar ceza verildi. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada akrabayı öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezası verilen Yaren H.'nin Denizli'nin Honaz ilçesinde bir yakınının yanında kaldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Yaren H., yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.