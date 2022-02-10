Gazinodaki eğlence cinayetle bitti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gazinodan çıkan iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Acıpayam ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, dün gece saatlerinde eğlenmek için gazinoya gitti. Burada Mehmet Ali Tosun ile karşı masada oturan 4 kişilik grup arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışmada, mekanın dışarısına taşarak yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Mehmet Ali Tosun, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Ali Tosun'u Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk eti. Mehmet Ali Tosun, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tosun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.