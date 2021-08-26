Gebelik ve emzirme döneminde korona virüs ve aşı

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Op. Dr. Emre Gürçkaya, korona virüs enfeksiyonunun gebelerde oluşturduğu sorunlar ve aşının bebek üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulunarak, “Gebe olanlarda yapılan aşının gebe olmayanlara oranla herhangi bir farkı yok” dedi.

Koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından birçok insanın aklına gebeyken virüs kapmanın ne gibi olumsuzluklara yol açabileceği sorusu geldi. Halk arasında dilden dile farklı söylentiler yayılmaya devam ederken, aşının kısırlık yaptığına dair iddialar ortaya atıldı. Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin başarılı Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Op. Dr. Emre Gürçkaya, korona virüsün gebelerdeki yan etkilerinin fazla olmadığı ve aşının ise kısırlık dahil hiçbir yan etkisinin görülmediğini belirtti. Virüsün bebeklere geçişinin çok nadir olduğunu ifade eden Dr. Gürçkaya, “Genel olarak hastalık gebe olmayanlarda ateş, halsizlik, eklem ağrıları hastalığın ilerlemesi halinde öksürük ve solunum yetmezliği gibi etkiler gösterirken gebelerde de aynı şekilde seyrediyordu. Ama yapılan son çalışmalar gebelerde çok az da olsa ağır geçtiğini göstermektedir. Yani bazı sağlık otoriteleri yoğun bakıma ihtiyaç ve ölüm oranının gebelerde biraz daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunun dışında belirtmekte fayda var ki bazı risk durumları mevcut. Mesela diyabetik gebelerde ve kilosu fazla olan gebelerde, hipertansiyon olan gebelerde risk maalesef biraz daha fazla” şeklinde bilgi verdi.

“125 pozitif gebenin sadece 4'ünün bebeğinde virüs tespit edildi”

Virüsün bebeklere bulaşmasının çok nadir olduğunu bulaşsa bile hemen atlatıldığını ifade eden Op. Dr. Emre Gürçkaya “Korona virüs hastalığının bebeklere geçişi ile ilgili çok fazla veri yok elimizde. Ancak yapılan çalışmalar bebeklere geçişin çok nadir olduğunu gösteriyor. Hatta bununla ilgili Türkiye'de yapılan bir çalışmada korona virüs testi pozitif çıkan 125 gebenin sağlık durumları yakından takip edilmiş. Çalışmada yer alan gebelerin sadece dördünün bebeğinde pozitifliği tespit edilmiş. Bu bebeklerde çok hafif bir şekilde bu hastalığı atlatmış” dedi.

“Sağlık Bakanlığı gebeliğin her döneminde aşı olunabileceğini ancak yine de gebeliğini takip eden doktora danışılması gerektiğini öneriyor.”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarından Op. Dr. Emre Gürçkaya “Neredeyse bir buçuk yıldır gazetelerde, televizyonlarda korona virüsten korunmanın yolları olarak maske, mesafe ve hijyen konusu duyuyoruz. Bu korunma yollarına dikkat ederken aşının da korona virüsten korunmada etkili olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü elimizde bu hastalıkla savaşabileceğimiz başka bir silah yok. Dünya geneline baktığımızda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık otoriteleri aşının herhangi bir riskinin olmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı gebeliğin ilk üç ayı hariç sonrasında aşı olunabileceğini ancak yine de gebeliğini takip eden doktoruna danışılmasını öneriyor" şeklinde bilgi verdi.

"Bebeğimizi emzirirken maskeyi takmayı ihmal etmiyoruz, el hijyenine dikkat ediyoruz.”

Doğum esnasında veya emzirme döneminde Covid-19olma durumunda bebeği etkileyip etkilemeyeceği de en çok merak edilen sorulardan biridir. Bu konu hakkında bilgilendirme yapan Op. Dr. Emre Gürçkaya, “Yapılan son çalışmalar hem anne karnında hem de emzirme döneminde bebeğe geçişin çok nadir olduğunu gösteriyor. Yine sağlık otoritelerinin önerisi emzirmelerin kesinlikle kesilmemesi yönünde. Artık hepimizin bildiği tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bebeğimizi emzirirken maskeyi takmayı ihmal etmiyoruz, el hijyenine dikkat ediyoruz. Hatta dünya Sağlık Örgütü bebek ile annenin aynı odada kalması gerektiğini öneriyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edildiği sürece bebeğin emzirilmesinde sakınca yoktur. Aksine yapılan araştırmalar sütteki bazı koruyucu antikorların bir şekilde bebeğe geçeceğinin ve bebeği hastalıktan koruyacağı yönünde. Dolayısıyla annenin çok ciddi bir klinik bulgusu yoksa bebeğin mutlaka emzirilmesi gerekiyor” dedi.

“Aşının kısırlık yapma ihtimali yok”

Son olarak gündemden düşmeyen bir diğer konu olan aşının kısırlık yapma ihtimali hakkında da bilgi veren Op. Dr. Emre Gürçkaya “Açıkçası aşının kısırlık yapma söylentilerinin sadece bizim ülkemizde yayıldığını zannediyordum. Ama yabancı kaynaklardan yaptığım araştırmada dünya genelinde sağlık otoriteleri aşının özellikle kısırlık yapmadığını belirtiyor. Yani dünya genelinde o kadar yayılmış ki açıklama yapma gereği duyulmuş. Aşı tabi ki kısırlık yapmıyor” dedi.