Gebelik ve emzirme dönemindeki annelere 'korona virüs' uyarısı

Dr. Aysun Karabulut, hamile bireylerin korona virüse (Covid-19) karşı korunma yollarını anlattı. Karabulut, “Gebelerin rutinde korona virüs testi yaptırmalarına gerek yoktur” dedi.

Türkiye'de korona virüse karşı üst üste tedbirler alınmaya devam ederken vatandaşlar da kendi tedbirlerini elden bırakmamalı ve salgın süresince hamile vatandaşların kaygılarının da doğal olarak arttığını belirten Dr. Aysun Karabulut, “Hamileler bulaş açısından normal toplumdan daha yüksek riskte değildir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar herhangi bir risk artışı göstermemiştir. Ancak gebeliğin annenin vücudunda neden olduğu bazı değişiklikler nedeniyle enfeksiyon seyri farklılıklar gösterebilir. O nedenle hamilelerimizin de dikkatli korunması gerekmektedir” dedi.

Bu kapsamda hamile bireylerin kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiği söyleyen Doç. Dr. Karabulut, “Elleri su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamak, gerekmediği sürece dışarı çıkmamak, zaruri durumlarda da gerekli sosyal mesafeyi ayarlamak gerekir” diye konuştu.

Gebelikte hastalık bebeğe geçer mi?

Salgının ilk başladığı Çin ve daha sonra yayıldığı ülkelerden elde edilen veriler doğrultusunda, anneden bebeğe transplasental geçişin (anne karnında hastalığın bebeğe geçmesi) gözlemlenmediğini belirten Doç. Dr. Karabulut, “Doğumdan sonra damlacık yoluyla, yani soluk alıp verirken veya konuşurken etrafa yayılan zerrecikler ile bulaşma olabilir” dedi.

Hastalık normal doğuma engel midir?

'Hamile bireylerin, korona virüs salgını sürecinde doğum şekli tercihinde nasıl bir yol izlenmeli' sorusunu yanıtlayan Doç. Dr. Karabulut, “Korona virüs testinin pozitif çıkması veya enfeksiyon bulgularının olması doğum şeklini direkt olarak etkilemektedir. Normal doğum planlanabilir. Ancak acil doğum gereği veya sezaryen olmasını gerektiren bir sebep varsa sezaryen doğum tercih edilmelidir. Hastalık ağır seyretmeyen olgularda normal doğuma engel değildir. Ancak normal doğum sırasında özellikle annenin ıkınması gereken fazda, annenin sık ve kuvvetli nefes alıp vermesi ile ortama daha çok zerrecik saçılacağından, sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipmanları ve tedbirleri maksimum düzeyde uygulaması, doğum odasına yeterli sayıda ama mümkün olduğunca az sağlık personelinin alınması ve annenin de koruyucu maske takması gerekmektedir” dedi.

Korona virüs testi pozitif olan bir anne doğum sonrası nasıl davranmalı?

Doç. Dr. Aysun Karabulut, “Doğum sonrası annenin korona virüs (Covid-19) testi pozitif ise, bebekle anne ayrı odalarda tutulur. Anne sütünü sağar, süte geçiş gösterilmediği için bebeğe verilebilir. Anne kendindeyse kendisi de sağabilir, hastalık daha ağır seyrediyorsa bir sağlık personeli vasıtasıyla sütü sağılıp bebeğe verilebilir” ifadelerini kullandı.

Gebeler salgın sürecinde takiplerini nasıl yaptırmalıdır?

“Bir sıkıntıları yoksa rutin kontroller 1-2 haftalık sürelerle ötelenebilir, kontrollerin arası uzatılabilir”

Korona virüs salgını boyunca Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde gerekli tüm önlemlerin üst düzeyde alındığını söyleyen Doç. Dr. Karabulut, “Gebelerimiz normal kontrollerine gelebilirler. Ancak duruma göre, bir sıkıntıları yoksa 1-2 haftalık sürelerle randevular ötelenebilir, kontrollerin arası uzatılabilir. Ancak biyokimyasal tarama testlerinin veya ayrıntılı ultrason taramasının yapıldığı haftalardaki gibi önemli dönemlerde kontroller atlanmamalıdır. Yine tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı veya diyabet gibi rahatsızlığı olan riskli gruptaki gebeler düzenli kontrollerini aksatmamalıdır. Bu konuda da hastanemizin bütün birimlerinde gerekli tedbirler alınmış olup, girişten itibaren hastalarımızın ateşleri ölçülmekte, el dezenfektanı verilmekte, hastalar maske ile hastanemize alınmaktadır. Hastane içi ve polikliniklerde de gerekli dezenfeksiyon işlemleri gereken sıklıkta yapılmaktadır. Ancak hastanelere gelirken yine de kişisel koruyucu tedbirlerini almalarında fayda vardır. Bunlar maske olabilir, hastaneye giriş ve çıkışlarda da el dezenfektanı kullanılması veya ellerini güzelce sabunlu suyla 20 saniye yıkanması şeklinde olabilir” dedi.

“Gebelerin rutinde korona virüs testi yaptırmalarına gerek yoktur”

Hamile kişilerin öksürük, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtileri veya şüpheli temas hikayeleri yoksa korona virüs testi yaptırmalarına gerek olmadığını söyleyen Karabulut, “Gebelerin rutinde korona virüs testi yaptırmalarına gerek yoktur. Yüksek riskli bulaş olasılığı, korona virüs hastayla temas hikayesi veya hastalık bulguları varsa test yapılabilir. Kaldı ki korona virüs testi yapıldı, negatif çıktı. Bundan sonra bulaşmayacağının bir garantisi yok. Onun için sadece riskli kişilere test yapılması gerekir” dedi.

“Evde oldukları sürece mümkün olduğunca kendilerini oyalayacak faaliyetlerde bulunmalı”

Doç. Dr. Karabulut, gebeliğin annenin ruhsal durumu üzerinde yaptığı değişiklikler de göz önüne alındığında, gereksiz endişelere kapılmamalarını, evde oldukları süreçte mümkün olduğunca kendilerini oyalayacak faaliyetlerde bulunmalarını önerdi. Bazen dezavantaj olan bir durumun avantaja çevrilebileceğini, bu sürecin kişisel gelişim veya bebek gelişimi ve bakımı ile ilgili kitaplar okuyarak daha bilinçli bir anneliğe hazırlanmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye etti.