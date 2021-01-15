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Geç gelen kar Denizli'ye gelinliğin giydirdi

Denizli’de rakımı yüksek olan ilçelerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Denizli'de rakımı yüksek olan ilçelerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Önceki yıllara göre geciken kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.


Buldan ilçesinde sabah saatlerinde etkisini giderek arttıran kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Önceki yıllara göre geç gerçekleşen kar yağışı kısa sürede etkisini arttırdı. Lapa lapa yağan kar öğle saatlerinde ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. İlçede bin 100 rakıma sahip Süleymanlı Mahallesinde etkili olan kar yağışından sonra oluşan görüntüler ise görenleri cezp etti.

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