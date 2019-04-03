GEKA 30 milyon bütçeli hibe destek programları için projeleri bekliyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) toplam 30 milyon bütçeli 2019 yılı ‘Mali Destek Programları' için Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına ivme kazandıracak projeleri bekliyor. Proje ile KOBİ statüsündeki işletmelere toplam 30 Milyon TL hibe desteği sağlanması planlanıyor.

GEKA, 18 Şubat 2019 tarihinde toplam 30 milyon bütçeyle ilan ettiği Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarına Bölgedeki KOBİ statüsündeki işletmelerin 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uygun projelerle başvuru yapmasını bekliyor. Toplam 30 milyon TL'lik bir kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanan programlarla, GEKA yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ve temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Kar amacı güden işletmelere yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli güçlü sanayi mali destek programında, GEKA yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken bu programa bölgedeki KOBİ'ler başvuru yapabilecekler. Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 750 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.

“GEKA tarafından 500 bin TL'ye kadar kaynak aktarılacak”

Yine KOBİ'lerin uygun başvuru sahibi olduğu kar amacı güden işletmelere yönelik temiz üretim mali destek programında ise 5 milyon TL'lik bir bütçe temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılması planlanıyor. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi programın öncelikleri olacaktır. Bu program kapsamında; projelere GEKA tarafından 500 bin TL'ye kadar kaynak aktarılacak.

2019 yılı Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamızu ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilecekleri kaydedildi. Başvuru sahiplerinin 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerektiği kaydedildi.