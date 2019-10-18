GEKA çiftçileri yakından ilgilendiren 'o' projeyi onayladı

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle sözleşmeler imzalandı.

Toplantıda konuşan Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan, GEKA tarafından onaylanan proje ile ilçe müdürlüğü arasında görevli veteriner hekimlerin bilgi ve hizmet kapasitesini arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Kocakaplan, “Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri konulu eğitimin kırsal alanda üretim yapan hayvancılık işletmelerinin ekonomilerine olumlu katkıları olacaktır. Böylece sürdürülebilir tarım güvence altına alınarak bölgesel hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise sözleşmenin Denizli hayvancılığına hayırlı olmasını dileyerek, GEKA olarak bölge tarımına her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.