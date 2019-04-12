GEKA heyeti Torku tesislerini gezdi

Aydın, Denizli ve Muğla'da faaliyet gösteren kooperatif, birlik, ziraat odaları ve tarım il müdürlükleri temsilcileri, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) öncülüğünde 9-11 Nisan'da 3 günlük teknik izleme ziyareti kapsamında Konya ve Seydişehir'de bulunan Torku tesislerini ziyaret ettiler.

Güney Ege bölgesinde faaliyet gösteren üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Anadolu Birlik Holding işbirliği ve GEKA öncülüğünde düzenlenen teknik izleme ziyareti kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla'dan kooperatif, birlik, tarım il müdürlükleri ve ziraat odaları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir heyet teknik izleme ziyaretine katıldı.

Güney Ege bölgesindeki kooperatif ve birliklerin Türkiye'nin en güçlü kooperatif markası olan Torku'nun iyi uygulamalarından ve başarılarından ilham alarak Aydın, Denizli ve Muğla'da kooperatifçilik alanında ortak proje geliştirme ve işbirliğine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen etkinlik boyunca Torku'nun Çumra Kampüsü, Meram kampüsü ve Seydibey Kampüsü ziyaret edildi.

Tesiste fidan üretimi de gerçekleştiriliyor

Ziyaretlerin ilk durağını oluşturan Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan yaklaşık 2 milyon 600 bin metrekare alana sıfır atık ile çalışacak şekilde kurulan Torku Çumra kampüsü ziyaret edilerek işletme yetkililerinden tesis hakkında detaylı bilgi alındı. Yetkililerden Çumra kampüsünün 27 üretim ağı ve 23 üretim tesisinden oluştuğu, ayrıca kampüste Türkiye'nin en büyük ağaçlandırma kampanyası için kullanılan fidanların üretildiği bilgisi alındı. Çumra Şeker Entegre Tesisi olarak da adlandırılan kampüste, Güney Egeli üretici birlikleri tüm üretim aşamalarını detaylı görerek yetkililer tarafından bilgilendirildi. Gezi boyunca tesiste küp ve paketli şeker üretim tesisi, sıvı şeker üretim tesisi, şekerli mamuller, sert ve yumuşak şeker üretim tesisi, ultra klimalı modern seralar, balık üretim tesisi, yem fabrikası, biyoetanol üretim tesisi ve akıllı depo gibi alanlar yerinde incelendi.

Sektörün ileri teknolojisi yerinde görüldü

Teknik izleme gezisinin ikinci ayağında dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi olan PANOGRA tesisi Meram kampüsü ziyaret edilerek et ve süt üretiminin tüm aşamaları yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

Torku teknik izleme ziyaretlerinin son gününde sektöründe en ileri teknolojilere ve entegrasyona sahip tesisleri ile Konya'da patates tarımının öncüsü olan Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisi gezildi. Burada dondurulmuş patates, soğan halkası ve patates kroket ürünlerinin üretim aşamaları görülerek işletme yetkilisinden bilgi alındı.

“Geziyi çok faydalı bulduk”

GEKA'nın, Güney Ege bölgesinde faaliyet gösteren üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla düzenlediği geziye katılan kooperatif ve birlik temsilcileri, gerçekleştirilen geziyi çok faydalı bulduklarını, gezinin kendilerine örnek teşkil ederek bundan sonra yapacakları kooperatifçilik faaliyetlerine yön vereceğini ifade ettiler. Ayrıca temsilciler Aydın, Denizli ve Muğla'daki üretici örgütlerini bir araya getirerek ortak bir platformda faaliyetlerini yürütebilecekleri yeni bir oluşum kurmaları gerektiğini ve ilk fırsatta da bununla ilgili adımları atacaklarını belirttiler.