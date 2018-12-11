GEKA “Meslek Liseleri Markalaşıyor” projesini kabul etti

Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te bulunan GEKA binasında gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan Yılmaz ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı. Proje imza töreninde konuşan Oğuz, GEKA tarafından kabul gören proje ile Denizli'de döner sermayesi bulunan meslek liselerinde görev yapan 30 idareci ve atölye şefi meslek öğretmenlerine “Marka Oluşturma ve Yönetimi”, “İnovatif Girişimcilik”, “Profosyonel Satış” eğitimleri verileceğini kaydetti. Oğuz, “Müdürlüğümüzün başvuru yaptığı bu program ile markalaşma, inovatif girişimcilik ve profesyonel satış konusunda idareci ve öğretmenlerin eğitimlerine destek olarak ve danışmanlık hizmeti sağlayarak, döner sermaye gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Döner sermayeden sorumlu idareci ve öğretmenlerin alacakları eğitim sayesinde hali hazırda var olan atölyelerde ürettikleri ürünlerin piyasada karşılığını bulabilmek adına gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaklar aynı zamanda döner sermaye kapsamına girmeyi düşünen diğer mesleki ve teknik okullarımıza da öncü olacaklardır. Eğitim alan idareci ve öğretmenlerimiz kurumlarında oluşturdukları markalarının geliştirilmesi ve yönetimi konusunda alacakları danışmanlık hizmeti sayesinde markaların sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim kalitesinin artması ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz alanlardaki eksikliğimizin giderilmesi için bu projeyi yürütmek bu konuda atılmış önemli bir adım olacaktır” dedi.