GEKA, Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan edecek

GEKA'nın 133'üncü Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy, GEKA'nın yeni bir destek türü olarak kısa bir süre sonra Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan edeceğini açıkladı.

Aydın Valisi ve GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy'un başkanlığında 133'üncü Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak, Ajansın son dönem gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu, GEKA'nın önümüzdeki dönem planladığı faaliyetleri de değerlendirdi. GEKA'nın 9 Eylül 2020 itibariyle ilan etmiş olduğu 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı sürecinin görüşüleceğini belirten Aydın Valisi, programın amaç ve önceliklerine uygun proje fikrine sahip ve başvuru koşullarını karşılayan herkesi programa başvurmaya davet etti.

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan edilecek

Vali Aksoy, GEKA'nın yeni bir destek türü olarak kısa bir süre sonra Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan edeceğini söyledi. Program kapsamında imalat sanayi, turizm işletmeleri ile kooperatif ve birliklere kurumsallaşma ve dijital dönüşüm gibi alanlarda teknik destek verileceğini de sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca devam eden ve takip edilen projelerin mevcut durumları ile süre uzatımı talepleri de görüşüldü.