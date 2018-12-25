GEKA Yönetim Kurulu toplantısı Muğla'da yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı 113'üncü Yönetim Kurulu toplantısı, Muğla Akyaka'da yapıldı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan'ın başkanlığında Muğla Akyaka'da gerçekleştirilen toplantıya; Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Ercan ve Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Vali Karahan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ajansın Kasım ayında Denizli'de gerçekleştirdiği “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği” özel gündem maddeli yönetim kuruluna değindi. Ajans yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler ve sanayi ile ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda özellikle devlet destekleri, finansmana erişim ve mevzuata ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin öne çıktığını belirtti. Vali Karahan toplantıdan çıkan ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletildiğinin de altını çizdi.

“GEKA 20 farklı ülkeden iş dünyası temsilcilerini ağırladı”

Ajansın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İslam Kalkınma Bankası tarafından yürütülen tecrübe paylaşım programından bahseden Vali Karahan, etkinliğin bu seneki Anadolu bölümünün 27-30 Kasım tarihinde Aydın'da GEKA ev sahipliğinde yapıldığını söyledi. Etkinlik kapsamında, Aydın'da yatırım imkanlarının ve kültürel değerlerinin tanıtımının yapıldığını ve kentteki öne çıkan üretim tesislerine, Ticaret ve Sanayi Odaları'na ziyaretler gerçekleştirildiğini de ekledi. Ayrıca etkinliğe, 20 farklı ülkeden yatırımla ilgili kamu kurumlarının üst ve orta düzeyde temsilcileri ile genel müdür düzeyinde iş insanlarının katılım sağladığını belirtti.

Vali Karahan Ajansın ayrıca geçtiğimiz ay Ortaca Kaymakamlığı, Dalaman Havalimanı Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları işbirliği ile İngiltere'den gelen basın mensupları, bloggerlar ve sosyal medya fenomenlerinin ağırlandığı tanıtım gezisine destek verdiğini söyledi.