GEKA'dan meslek liselerini büyük destek

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ekici katıldı.

Protokol töreninde konuşan Vali Karahan, Mesleki eğitime önem verdiklerini çünkü mesleki eğitimin en iyi şekilde yapılmasının memleketin sanayisi kalkınması noktasında önemli olduğunu kaydetti. Vali Karahan, “Şehrimiz bir sanayi şehri dolayısıyla bu iş birliğinin hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü hem GEKA hem de asıl sanayici ve onların temsilcisi Odalarla birlikte yapılması gerekiyor. Güzel bir iş birliğimiz var, bu proje de bir yansıması. İnşallah bu projede öncü olacak örnek olacak. Emeği geçenleri kutluyorum. Başarılı bir proje olacağına inanıyorum” dedi.

Projeden 120 kişi yararlanacak

“Meslek Liseleri Proje Yazıyor” protokolü kapsamında yapılacak olan eğitimler programın tanıtılması ile başlayacak, proje hazırlama aşamalarının uygulamalı anlatımı ve ardından eğitim alan öğretmenlerin yazmış oldukları projelerin sunumu ve üzerinde gerekli dönütlerin sağlanması ile 5 gün içinde tamamlanacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan idareci, meslek ve İngilizce öğretmenlerinden oluşan 120 kişilik gruba Erasmus + KA102 mesleki eğitim öğrenci ve personelin öğrenme hareketliliği proje yazma eğitimi ve danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor.