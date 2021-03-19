Geleceğe Değer projesi ile çocukların mutluluğuna ortak oldular

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Geleceğe Değer Projesi kapsamında Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nda boyama etkinliği düzenleyerek çocuklara sürpriz yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Geleceğe Değer Projesi kapsamında Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nun bahçesi ile duvarlarını minik öğrenciler için renklendirdi. Etkinlikte gençler, okul bahçesinde minik öğrencilerin çeşitli geleneksel oyunları oynayabilmeleri için çizimler gerçekleştirdi. Programda okul duvarları da çeşitli resim ve karakterlerle boyandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yaşanan pandemi nedeniyle çalışma ve projelerine bir süre ara verdiklerini kaydeden Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, gönüllülük çalışmalarının pandemi kuralları çerçevesinde devam edeceğini söyledi.

Boyama ve tematik çalışmalar yapıldı

Temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Birden, “Kent Konseyi Gençlik Meclisi 60 gönüllüsü ile birlikte Hacı Şakir- Meliha- Nilüfer Öz İlköğretim Okulu'nda Geleceğe Değer Projemiz için bir araya geldik. İlkokul öğrencilerimize okula geldiklerinde mutlu olabilecekleri ve keyif ile oynayabilecekleri alanlar oluşturduk. Boyama ve tematik çalışmalar yaptık. Bizlere kapılarını açan Hacı Şakir-Meliha-Nilüfer Öz İlköğretim Okul idarecilerine ve Gençlik Meclisi olarak yaptığımız her projede bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz” dedi.