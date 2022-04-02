Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşların dinlenip, sağlıklı ve güzel vakit geçireceği alanda ağaçlandırma çalışması yaptı. Fidanların geleceğe nefes olacağını kaydeden Başkan Zolan, çocuklarla birlikte fidan dikti.

Doğa ve çevre yatırımlarıyla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde ağaçlandırma çalışması yaptı. Vatandaşların dinlenip, sağlıklı ve güzel vakit geçireceği alanda düzenlenen fidan dikimine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile beraber Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Avcı, Cumalı Mahallesi Muhtarı Hasan Kulatay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir süre Cumalı Mahallesi sakinleriyle sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Osman Zolan özellikle yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun talebi üzerine başlatılan ağaçlandırma çalışmasının 2 bin 500 metrekarelik alanı kapsadığı belirtildi.

Çocuklara fidanlara iyi bakın tavsiyesi

Mahalle sakinleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Zolan, daha sonra hep birlikte fidan dikimine katıldı. Çocuklarla birlikte fidan dikerek ilk can suyunu veren Başkan Zolan, ağaçların da çocuklarla birlikte büyüyeceğini belirterek, fidanlara iyi bakmaları tavsiyesinde bulundu. Tüm hemşehrilerinin ramazanını tebrik eden Başkan Zolan, vatandaşların talebi üzerine başlattıkları çalışmayla güzel bir düzenleme yapıldığını söyledi. Mahalle sakinlerinin özellikle hafta sonları dinlenip nefes alabilecekleri bölgede ağaçlandırma çalışması yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, fidanların geleceğe nefes olacağını vurguladı.