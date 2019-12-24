İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin ‘çocuk gelişimcileri' Acıpayam MYO'da

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri, PAÜ Acıpayam Meslek Yüksekokulunu (Acıpayam MYO) ziyaret ederek Çocuk Gelişimi Programı hakkında öğretim elemanlardan bilgi aldı.


Geleceğin çocuk gelişimcileri, öğretmenleri Duygu Kurhan ile Bayram Taş ve alan şefi Ayşe Çalışkan öncülüğünde Acıpayam MYO kütüphanesinde, çocuk gelişimi konusunda yazılmış basılı kaynakları inceleyip, çocuk gelişimi ile ilgili uygulamalı eğitim yapılan salonları gezdiler. Ziyaret sırasında, Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Nisan Cansu Ertan, öğrencilere Acıpayam MYO, Çocuk Gelişimi Programı ve meslekle ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler, mesleğe dair merak ettiği konuları öğretim elemanlarına sorarken ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.