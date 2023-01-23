Geleceğin şampiyonları spor malzemelerine kavuştu

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde Denizli'de yapılan taramalarda başarılı olup branşlara yönlendirilen 446 öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri yapılan törenle dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle hayata geçirilen, Türk Spor tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında çalışmalar devam ediyor. 2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde başlayan Sportif Yetenek Taraması çalışmalarında tüm yurtta ilkokul 3. Sınıf öğrencileri taramalardan geçmişti. Denizli'de il geneli ve tüm ilçelerde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen taramalarda bugüne kadar 28 bin 518 öğrencinin taramalardan geçtiği bildirildi. Boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 mt sürat koşusu gibi alanlarda elde edilen sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydedildi. Yetenekli olduğu tespit edilen bin 34 öğrenci ikinci aşama olan eğitim aşamasına geçti.

446 sporcu için spor malzemeleri dağıtıldı

2017-2018 yılları arasında yetenekli oldukları tespit edilen ve yatkın olduğu spor branşlarına yönlendirilen 446 öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri gönderildi. 20 Ocak Cuma akşamı Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda yapılan programla bu malzemelerin dağıtımı gerçekleşti. Programa Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Ay-yıldızlı formayı gelecekte siz taşıyacaksınız”

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesiyle; yetenekli çocukları erken yaşta keşfedip doğru spor branşlarına yönlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporculardan hem derslerinde, hem de spor hayatlarında çok çalışıp, ülkemizi her alanda başarılı bir şekilde temsil edecek seviyeye gelmelerini diledi. Son yıllarda spora verilen destekler ve yapılan modern tesislerle birlikte, 2022 yılında uluslararası alanda Milli sporcuların 3711 madalya kazandığını hatırlatan İlman, yetenek taramalarında seçilen gençlerin bu ülkenin geleceği, ay-yıldızlı formanın gelecekte birer sahipleri olduğunu sözlerine ekledi.

“Çocuklarımızın bahtları açık olsun”

Konuşmasında projenin önemine değinen Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, ilkokul 3. Sınıftan itibaren uygulanan projeyle doğru ve planlı hamlelerin ülkemize sportif başarıları da beraberinde getireceğini söyledi. “Sporcuların yolları ve bahtları açık olsun” diyen Bulut, uluslararası şampiyonalarda İstiklal Marşını söyletmenin bu salondaki çocuklarımıza nasip olmasını diledi.