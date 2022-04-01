Geleceğin yöneticileri Başkan Arslan ile buluştu

Gençler merak ettikleri soruları sorduktan sonra Başkan Arslan, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz, onlara güveniyoruz” dedi.

Çameli ilçesini baştan inşa ederek gece gündüz demeden çalışan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Türkiye'nin ve ilçenin geleceği olan gençlerle dün akşam buluşarak fikir alışverişinde bulundu. Samimi bir ortamda yapılan programda, gençler merak ettikleri soruları Başkan Arslan'a sordu. Geleceğe dair fikirlerini dile getiren gençler, program sonunda beğendikleri şarkı ve türküleri seslendirdi. Hayallerini ve heyecanlarını gençlerle paylaştıklarını belirten Başkan Arslan bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti. İlçe ve ülke adına beklentileri birinci ağızdan ifade eden Başkan Arlan, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. İster iş hayatında, ister eğitim hayatında olsun tüm gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar. Genç kardeşlerimizin dinamizmiyle ülkemizin çok daha güzel işlere imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

“İlçemizin gençleri çok şanslılar”

Gençliğe büyük önem veren bir belediye başkanına sahip olduklarının altını çizen gençlerden Tunahan Gençel, “Gençlerimiz ile mahallemizde sürekli bir araya geliyoruz. Güzel sohbetler gerçekleştirip, gençlerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz. Gençlerimizden desteklerini esirgemeyen ve onlara büyük önem veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan‘a teşekkür ediyoruz. Böyle bir başkana sahip olan ilçemizin gençleri çok şanslılar” dedi.